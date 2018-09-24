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Kars'ta Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına yönelik soruşturmada yayın yasağı kararı alındı.

Açıklama Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz'den geldi.

Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır" dedi.

"KATİLİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUM"



Öte yandan Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, köyde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.



Handan Güzel, yaptığı açıklamada, ağlamaktan sesinin kısıldığını ifade ederek, "Çok acılıyım sesim çıkmıyor. Ben çocuğumun katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Ortaya çıkartsınlar, ben kendi ellerimle ceza vereceğim" dedi.



Anne Güzel, "Eğer vermezlerse de idam istiyorum. Benim acım çok büyük. Sabah mezarlığa gittim Sedanur'u çağırdım gelmedi. Böyle bir şey görmedim, duymadım. Bütün Türkiye bizimle acılıdır, idam edilmesini istiyorum." diye konuştu.



Kızının büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen anne Güzel, "O katiller bulunsun. Nice Sedanurlar, Elifler, Leylalar gider. Çok üzüntülüyüz." ifadesini kullandı.



Baba Abdullah Güzel de şunları söyledi:



"Çok üzüntülüyüz, katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Allah bunun belasını versin. Bu kadar milleti mağdur etti, böyle bir vahşet görmedim. En yakın zamanda bu katilin bulunmasını istiyorum. Böyle milletin ciğerini yaktı, Allah onun belasını versin."



7 GÜN SONRA CENAZESİ BULUNMUŞTU

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.



Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri çocuğun bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Sedanur'un cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu.