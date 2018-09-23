Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisi yapıldı.
DHA'nın haberine göre, Erzurum'da yapılan ve yaklaşık 6 saat süren otopside uzmanlar tecavüz bulgusuna rastladı.
Sedanur'un öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildiren uzmanlar, cenazedeki morarma ve kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemedi.
Kesin ölüm nedeninin; kan, DNA ve iç organlarından örneklerin incelenmesi sonucu belirleneceği bildirildi.