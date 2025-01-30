Sedanur'un şüpheli ölümü: Sevgilisi gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sedanur Akalın, 26 Ocak gecesi iddiaya göre erkek arkadaşı B.Ç.'nin Kocasinan Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada uykuya dalan Akalın'ın bir süre sonra uyanmadığını fark eden B.Ç. ve annesi N.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası B.Ç. ile annesi N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.Ç.'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.