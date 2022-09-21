Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur için tutuklama talebi

Sedat Peker'in basın danışmanlığını yapan Emre Olur, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.



Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Emre Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.



Olur'un hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Emre Olur, Arnavutluk'ta gözaltına alınıp Türkiye'ye getirilmişti.

Emre Olur hakkında "suçu ve suçluyu övmek", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.



Zanlı, 3 gün önce Arnavutluk Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak Türk yetkililere teslim edilmişti.