Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur için tutuklama talebi

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur için tutuklama talebi

İlişkili Haberler

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker talebi

Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker talebi

Sedat Peker'in basın danışmanlığını yapan Emre Olur, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Emre Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Olur'un hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur için tutuklama talebi - 1 Emre Olur, Arnavutluk'ta gözaltına alınıp Türkiye'ye getirilmişti.

Emre Olur hakkında "suçu ve suçluyu övmek", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Zanlı, 3 gün önce Arnavutluk Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak Türk yetkililere teslim edilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...