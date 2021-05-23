Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 17:09 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 17:15

Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı
Sedat Peker

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ARABASI VE VİLLASI ARANDI

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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