Sedef Güler neden öldürüldü? Halı cinayeti davası başlıyor

7 Haziran 2024'te denizden halıya sarılmış halde cansız bedeni çıkarılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümü üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak davada, Güler'in, kim ya da kimler tarafından ve hangi nedenlerle öldürüldüğü sorularına yanıt aranacak.



Cinayet davasının iki tutuklu sanığı olsa da Güler Ailesi'ne göre faillerin sayısı daha fazla çünkü genç kadının cansız bedeninde biri kadın iki kişinin daha DNA izleri bulunmuştu.



Güler'in denize atıldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine zanlılar yakalanmış, zanlılardan Fırat Baykara cinayeti arkadaşı Yavuz Güngör'ün işlediğini anlatmıştı.



Sedef Güler'in, Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı. İnsan kaçakçılarıya irtibata geçen Güngör ise yurtdışına kaçmak isterken Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Elçili Köyü'nde yakalanmıştı.

