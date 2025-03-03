Sedef Güler neden öldürüldü? Halı cinayeti davası başlıyor
İstanbul Büyükçekmece'de geçen yıl cansız bedeni halıya sarışmış halde denizden çıkarılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması yarın görülecek. Katil zanlılarından biri yurtdışına kaçmak isterken yakalanmıştı. Ancak Güler'in avukatına göre eldeki deliller dikkate alındığında henüz tüm failler yakalanmadı.
7 Haziran 2024'te denizden halıya sarılmış halde cansız bedeni çıkarılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümü üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak davada, Güler'in, kim ya da kimler tarafından ve hangi nedenlerle öldürüldüğü sorularına yanıt aranacak.
Cinayet davasının iki tutuklu sanığı olsa da Güler Ailesi'ne göre faillerin sayısı daha fazla çünkü genç kadının cansız bedeninde biri kadın iki kişinin daha DNA izleri bulunmuştu.
Güler'in denize atıldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine zanlılar yakalanmış, zanlılardan Fırat Baykara cinayeti arkadaşı Yavuz Güngör'ün işlediğini anlatmıştı.
Sedef Güler'in, Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı. İnsan kaçakçılarıya irtibata geçen Güngör ise yurtdışına kaçmak isterken Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Elçili Köyü'nde yakalanmıştı.
Güngör cinayet suçlamasını kabul etmemişti, Sedef Güler ile alkol ve uyuşturucu aldıklarını, sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını iddia ederek paniğe kapıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine arkadaşının da yardımıyla cesedi halıya sararak denize attığını itiraf etmişti.
Güler'in cansız bedeni, halıya sarılmış, zincire bağlanmış ve ağırlıkla denize atılmış halde bulunmuştu.
Zanlının, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, kasten öldürme, cezeavinden mahkum kaçırılması gibi farklı suçlardan da kabarık bir sabıka kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.
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