Sedef Kabaş gözaltına alındı
27.01.2026 00:22
Son Güncelleme: 27.01.2026 00:28
Sedef Kabaş'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Sedef Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası dün gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sedef Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.
Gözaltına alınan Kabaş'ın bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.