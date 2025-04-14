Sedefkar Zafer Karazeybek hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sedefkar Zafer Karazeybek'in (65) hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk süsleme sanatlarının usta ismi, geleneksel sedefkarlık alanında derin izler bırakan Bakanlığımız sanatçısı Zafer Karazeybek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bursa'dan doğan bir ustalıkla; tarihi eser restorasyonlarından hat sanatına eşlik eden tashih bıçaklarına, Osmanlı'nın hoşaf kaşığı geleneğinden zarif sedef işlemelerine kadar kültürümüze ve sanatımıza paha biçilemez katkılar sundu. El emeğiyle işlediği her parça, geleneğin inceliğini ve ustalığın izini taşıyordu. Eserleriyle yaşayacak, adı kültür tarihimizde daima anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.



Öte yandan; Zafer Karazeybek'in cenazesinin bugün öğle vakti Bursa Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.