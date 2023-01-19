Sedefnur Çağlar davasında tahliye

7. kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın ifadesi ortaya çıktı Haberi Görüntüle

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru erkek arkadaşı ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp ağır yaralanan 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar davasında tutuklanan erkek arkadaş tahliye oldu.



Bugün görülmeye devam edilen duruşmaya, tutuklu yargılanan Ahmet Ata ve avukatlar katıldı.

''SEDEFNUR'UN İFADESİ BENİ DOĞRULAR NİTELİKTE''

Sanık Ata, savunmasında, “Ben olaya ilişkin bildiklerimi doğru bir şekilde anlattım. Kamuoyu nazarında da aklandığımı düşünüyorum. Sedefnur'un ifadesi beni doğrular niteliktedir” dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA TAHLİYE



Savcı, mütalaasında; Sedefnur’un olay anını hatırlamadığını beyan etmesi, sanığın kendisini attığı ya da ittiği yönünde söylemde bulunmaması, delillerin toplanmış olması, Ahmet Ata’nın delilleri karartma şüphesi bulunmamasının göz önüne alınıp, adli kontrol tedbirlerine karar verilerek tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Sedefnur’un beyanının alınması, delillerin toplanması, delil karatma ihtimalinin ortadan kalkmış olması nedeniyle Ahmet Ata’nın yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma, 22 Mart'a ertelendi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Duruşma sonrası açıklama yapan Ahmet Ata'nın avukatı Özgür Atlıhan, "Biz çok memnun olduk. Açıkçası uzun zaman sonra adaletin yerine getirildiğini düşünüyoruz. İki taraf için de ciddi bir mağduriyet vardı ama müvekkilimizin bununla ilgili hiçbir suçu yoktu. Bunun da dosyaya giren beyanlarla ortaya çıktığını düşünüyorum'' dedi.

NE OLMUŞTU?



9 Ocak 2022'de Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (24), polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evine misafirliğe gitmişti.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşmüştü. Ağır yaralanan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alınmıştı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp, açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürülürken, tedavisine burada devam edilmişti.



SEDEFNUR HASTANEDE İFADE VERMİŞTİ



Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen duruşmada Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine, davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulunulmuştu. Naip hakim, Sivas’ta yaşayan Sedefnur'un hastanede ifadesini almıştı.

Sedefnur, ifadesinde; olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söylemişti. Sedefnur ayrıca daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Ata’nın engel olduğunu, Ahmet Ata’nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu kaydetmişti.