Şef Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında?

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunan Ömür Akkor, 4000 yıllık yemekleri hayata geçirdi.

Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezdi ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamladı. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçildi.