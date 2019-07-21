Kaza gece, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Bir otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına girdi. Çevreye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Sefaköy'de bir araç İETT durağına girdi: 6 yaralı
Türkiye
İstanbul Sefaköy'de bir araç İETT durağına girdi. Durakta bekleyen 6 kişi yaralandı.
Kaza gece, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Bir otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına girdi. Çevreye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.