Sefaköy'de metrobüs yangını

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Ekipler, olaya müdahale ederken metrobüs güvenli alana çekildi.

Sefaköy'de metrobüs yangını

Sefaköy durağına yanaşan bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi.

Ekipler, otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale etti.

esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çekici ile çekildi.

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