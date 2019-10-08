Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyon öncesi Google'da 'sefer görev emri nedir, nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir' gibi sorgular yükselişe geçmeye başladı.
Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayanların, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağrılması anlamına geliyor.
Peki sefer görev emri nasıl sorgulanır?
Sefer görev emri sorgulama işlemi için en yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor.
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