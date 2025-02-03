Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri nereden, nasıl öğrenilir?
Sefer Görev Emri, Türkiye'de olağanüstü hâl, savaş veya seferberlik gibi durumlarda, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilere verilen bir emirdir. Bu emir, ilgili kişilerin belirli bir birliğe veya göreve katılmalarını sağlamak amacıyla çıkarılır. Seferberlik ilan edilirse ve kişiye Sefer Görev Emri ulaşırsa, belirtilen süre içinde ve belirtilen birliğe gitmek zorunludur. Peki, sefer görev emri nereden, nasıl öğrenilir?
Yasal yaş sınırı içindeki yedek personele muvazzaflık döneminde kaynağa alındığı sınıf, branş, ihtisas ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç durumuna göre bilgisayar yazılımı vasıtasıyla Millî Savunma Bakanlığınca sefer görev emri verilmektedir.
Sefer görev emirlerine ait tahsis listeleri Millî Savunma Bakanlığınca elektronik ortamda kuvvet komutanlıklarına, kuvvet komutanlıklarınca da seferberlik numaralı birlik komutanlıklarına gönderilmektedir. Sefer görev emirleri yükümlü birlikte bulunuyor ise birlik komutanlığınca, terhis olmuş ise askerlik şubesi başkanlıklarınca tebliğ edilmektedir.
SEFER GÖREV EMRİ TEBLİĞ İŞLEMLERİ
Yedek personelden Millî Savunma Bakanlığınca sefer görev emri verilenler e-Devlet, SMS ve e-posta ile bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeyi alan yedek personelin tebliğ işlemi için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat eden yükümlülere gerekli tebligat yapılarak sefer görev emrinin bir sureti teslim edilir. Sefer görev emrinin iptal edilmesi durumunda ise en yakın askerlik şubesi başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
SEFER GÖREV EMRİNİN KALDIRILMASI
Yerine başka bir yükümlünün sefer tertibine alınmasıyla sefer tertibinden çıkarılanların,
Ölenlerin,
Sefer görevi ertelenenlerin,
Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin,
Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş halinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanların,
Seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların,
Çok Vatandaşlığı bulunanların,
Yasal yaş sınırı dışına çıkarılanların sefer görev emirleri kaldırılmaktadır.
Yurt dışında devamlı ikamet edenlerden; sürekli oturma belgesi konsolosluklar vasıtasıyla bildirilen yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilmektedir. Ancak, ihtiyaç olması halinde bu durumdaki yükümlülere sefer görev emri verilebilmekte, icra edilecek seferberlik tatbikatları ve ferdî seferberlik eğitimleri kapsamında silahaltına alınabilmektedirler.
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