Seferihisar Belediyesi soruşturmasında bir tutuklama daha
02.09.2026 09:09
Şüphelilerden A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkan yardımcısının şoförü tutuklandı.
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alındı.
Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ev hapsi kararı verilip görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise daha sonra görevine iade edildi.
Soruşturma sürerken, 28 Ağustos'ta Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K. ise Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.