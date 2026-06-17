Seferihisar Belediyesi'ne operasyon. Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında

17.06.2026 08:58

Son Güncelleme: 17.06.2026 09:12

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon. Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
Anadolu Ajansı

Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi. (Foto: Arşiv)

NTV - Haber Merkezi
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İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi.

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

 

Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

 

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.

 

Bazı müteahhitlerin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyon sürüyor.