Seferihisar Belediyesi'ne operasyon. Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
17.06.2026 08:58
Son Güncelleme: 17.06.2026 09:12
Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi. (Foto: Arşiv)
İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.
Bazı müteahhitlerin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyon sürüyor.