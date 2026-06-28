Seferihisar Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. ve E.K.'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

E.K. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Onur Yiğit ve D.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.



BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 20 KİŞİ ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K., İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.