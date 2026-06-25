Seferihisar Belediyesi'ne operasyon. Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltında

İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde 3. dalga operasyon başlatıldı.

Operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in arasında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Onur Yiğit'in annesi M.Y. ile eski CHP İzmir Milletvekili T.B.'nin oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. de var.

SUÇLAMALAR NELER?

İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitler aracılığıyla usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Zanlıların banka üzerinden rüşvet alıp verdikleri, bunların MASAK raporlarıyla da belgelendiği öğrenildi.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri yapıldığı da iddia edildi.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik haziran ayında yapılan operasyonda savcılık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştiğine dair deliller olduğunu açıklamıştı.

İmar durumu olmayan yapılara para karşılığı imar verildiğine ilişkin iddialar vardı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da arasında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.