Seferihisar'da kaçak göçmenlerin botları battı: 25'i kurtarıldı, 5'i aranıyor

Edinilen bilgiye göre, 06 Aralık 2024 tarihinde saat 22.53’te, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsuru tarafından batmak üzere olan lastik bot içerisinden 21 ve deniz yüzeyinden de 3 olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.



5 GÖÇMEN ARANIYOR



Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 6 düzensiz göçmenin daha denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine devam edilirken, 1 düzensiz göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarıldı.

Göçmenler tarafından beyan edilen ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 5 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.