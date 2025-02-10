Seferihisar'dan sonra şimdi de Fethiye ve Marmaris'te 5 metre deniz çekildi: Uzmanı nedenini açıkladı
Santorini'de sismik hareketlilik sonrası Ege kıyılarında deniz çekilmesi devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinden sonra şimdi de Marmaris ve Fethiye'de deniz çekildi. Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu. Uzmanlar, deniz çekilmesinin gel-git, fırtına, rüzgar ve topografyanın önemli rol oynadığını dile getirip depremlerle ilişkili gözükmediğini sözlerine ekledi.
Ege kıyılarında deniz çekilmesi devam ediyor.
Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.
Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.
NEDEN KAYNAKLANIYOR?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.
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