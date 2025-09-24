Şefine kaynar suyla saldırdı! Sosyal medyanın gündemindeki işçi gözaltında
Kocaeli'de bir işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia edip şefine sıcak suyla saldırdı. O anları sosyal medyada paylaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'de bir kişi, kendisini sebepsiz yere işten çıkardığını iddia ettiği şefinin üzerine sıcak su döktü.
Olay, dün İzmit ilçesindeki şantiyede meydana geldi.
Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.
Burada konuşan taraflardan E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcındaki sıcak suyu, amirinin üzerine döktü.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Ofisten ayrılan E.A., cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı olay anını sosyal medya platformlarında paylaştı.
Görüntülerin yayılmasının ardından, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
