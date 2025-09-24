Şefine kaynar suyla saldırdı! Sosyal medyanın gündemindeki işçi gözaltında

Kocaeli'de bir kişi, kendisini sebepsiz yere işten çıkardığını iddia ettiği şefinin üzerine sıcak su döktü.

Olay, dün İzmit ilçesindeki şantiyede meydana geldi.

Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.

Burada konuşan taraflardan E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcındaki sıcak suyu, amirinin üzerine döktü.