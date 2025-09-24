Şefine kaynar suyla saldırdı! Sosyal medyanın gündemindeki işçi gözaltında

Kocaeli'de bir işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia edip şefine sıcak suyla saldırdı. O anları sosyal medyada paylaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'de bir kişi, kendisini sebepsiz yere işten çıkardığını iddia ettiği şefinin üzerine sıcak su döktü.

Olay, dün İzmit ilçesindeki şantiyede meydana geldi.

Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.

Burada konuşan taraflardan E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcındaki sıcak suyu, amirinin üzerine döktü.

Şefine kaynar suyla saldırdı! Sosyal medyanın gündemindeki işçi gözaltında - 1 Müdürünün üzerine sıcak su döken kadın o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde kadının sıcak suyu döktükten sonra "Güle güle canım." diyerek odadan çıktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ofisten ayrılan E.A., cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı olay anını sosyal medya platformlarında paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

