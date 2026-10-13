"Şefkat Kalkanı" projesinin ayrıntıları belli oldu. Okul güvenliği için aileye eğitim

İçişleri Bakanı Mustafa Çirtçi'nin'nın geçtiğimiz hafa sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi.

Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek.

Toplantılarda Asayiş, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak.

Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak, riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak.

Proje kapsamında, zorbalığa uğrayan tehdit gören çocuklar içinse Çocuğun Güvenli Sesi uygulaması yürütülecek.

Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.



BAKAN ÇİFTÇİ'DEN OKUL GÜVENLİĞİ TALİMATI



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Gündeminde okul güvenliği vardı. Çiftçi denetimlerin arttırılması talimatı verdi.

Toplantıda okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirler ve gelecek dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

Burada konuşan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun gündemindeki öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, okulların giriş ve çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde ve çocukların bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini istedi.



“ÇOCUKLAR OKULA GELMEDEN YARIM SAAT ÖNCE GÖREV BAŞINDA OLUNSUN”

Bakan Çiftçi, ihtiyaç duyulan okullarda alınacak tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Şimdi yine ihtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun."

Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin okul çevrelerindeki uygulamalarına ağırlık verilmesini isteyen Çiftçi, "Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım. Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



“ŞEFKAT KALKANI” PROJESİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU



