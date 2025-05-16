Şeftali serasında dronlu operasyon: Çuvallarca uyuşturucu bulundu

Mersin'de polis bir şeftali serasına düzenlediği baskında çuvallar içerisinde uyuşturucu madde buldu.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

