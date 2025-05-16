Şeftali serasında dronlu operasyon: Çuvallarca uyuşturucu bulundu
Mersin'de bir şeftali serasında dron ve narkotik köpek kullanılarak arama yapıldı. Ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
Mersin'de polis bir şeftali serasına düzenlediği baskında çuvallar içerisinde uyuşturucu madde buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen adreslere dron destekli operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şeftali seralarında arama yapan ekipler, çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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