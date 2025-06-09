Şehadetinin üzerinden 8 yıl geçen Aybüke öğretmen anılıyor (Aybüke Yalçın kimdir?)

Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 Eylül 1994'te dünyaya gözlerini açan Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine müzik öğretmeni olarak atanan ve Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Yalçın, kısa sürede öğrenciler ve meslektaşları tarafından sevilen sima haline geldi. Aybüke öğretmen, 7 ay gibi kısa sürede görev yaptığı okula müzik sınıfı kazandırarak, öğrencilerinin müzik aleti kullanmasına vesile oldu. 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek üzere okuldan arkadaşlarıyla ayrılan Yalçın, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Henüz 22 yaşındayken ilk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından gözyaşları içinde memleketine uğurlanan Aybüke öğretmenin cenazesi, Çorum Osmancık'ta gerçekleştirilen törenden sonra toprağa verildi. Aybüke öğretmenin ölümü, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.

VATANDAŞLAR TERÖRÜ LANETLEDİ



Aybüke öğretmenin şehadeti ülkeyi yasa boğarken, yurdun dört bir yanında teröre tepki eylemleri düzenlendi.



Terör saldırısının düzenlendiği Kozluk'ta vatandaşlar, şehit öğretmenleri için yaptıkları yürüyüşle terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüyüş yaptı.



Yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, Yalçın için dua etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi de şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.



ADI YURDUN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILIYOR



Aybüke öğretmenin hatırası, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ile caddelerde ve anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor.



Şehit öğretmenin ismi, ilk olarak görev yaptığı ve kendi imkanlarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verilerek yaşatıldı.



Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve lisans eğitimini tamamladığı Necmettin Erbakan Üniversitesinin orkestra salonuna, Osmancık'ta bir ortaokula, Kozluk'ta konukevine, Muş'un Bozbulut köyündeki okul kütüphanesine, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesine, Safranbolu'daki üst geçitte, yüksek lisansa başladığı Batman Üniversitesi'nde bir sınıfa da Aybüke öğretmenin ismi verildi.



Keçiören Belediyesi tarafından da önceki yıl Yayla Mahallesi'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi açıldı.



Ayrıca, Batman'da yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesine de yine şehit Aybüke'nin ismi verildi.



Aybüke öğretmenin hatırasına yönelik 2017'de masa tenisi turnuvası, 2018'de Türk halk müziği solo ses yarışması düzenlendi.



Çorum Belediyesince Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Cadde'de inşa edilen Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı'nda, çocukların oyun oynarken kullanabileceği müzik aletleri bulunuyor. Üstten bakıldığında gitar şeklinde görülen parkta çeşitli enstrümanlar, üç boyutlu tasarımlarıyla çocuklara tanıtılıyor.



Akademisyen olmayı hedeflerken terörün hayattan kopardığı Şenay Aybüke Yalçın, her yıl 9 Haziran'da ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında, saldırının gerçekleştiği yerde ve görev yaptığı okulda anılıyor.

