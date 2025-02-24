Şehidin annesine ev sözü unutulmadı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine ev alma sözü verdiği ortaya çıktı. Şehidin sözü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yerine getirilecek.
Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat’ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu.
Şehit Uslu, önceki gün memleketi Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
EV SÖZÜ
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 22 Şubat'ta düzenlenen törenle cenazesi toprağa verilen Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine yeni bir ev alma sözü verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum Valisi Ali Çalgan ve bakanlık yetkililerine, şehidin sözünün yerine getirilmesi için talimat verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çorum Valiliğinin, aileye yeni bir ev inşa etmek üzere çalışmalara başladığı belirtildi.
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