Şehidin annesine ev sözü unutulmadı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine ev alma sözü verdiği ortaya çıktı. Şehidin sözü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yerine getirilecek.

Şehidin annesine ev sözü unutulmadı

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat’ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu.

Uslu, önceki gün memleketi Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin annesine ev sözü unutulmadı - 1

EV SÖZÜ

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 22 Şubat'ta düzenlenen törenle cenazesi toprağa verilen Uslu'nun, olmadan önce annesine yeni bir ev alma sözü verdiği öğrenildi.

Şehidin annesine ev sözü unutulmadı - 2

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum Valisi Ali Çalgan ve bakanlık yetkililerine, şehidin sözünün yerine getirilmesi için talimat verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çorum Valiliğinin, aileye yeni bir ev inşa etmek üzere çalışmalara başladığı belirtildi.

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