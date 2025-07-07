Şehidin mağaraya girmeden önceki son görüntüsü: Şehit olursam paylaş

Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde ikamet eden ve 4 yıldır görev yapan Uyanık'ın Kur’an-ı Kerim’i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

"GÖNÜLLÜ OLARAK HASTANE MAĞARASINA GİRİYORUM"

Celalettin Uyanık’ın mağaraya girmeden önceki videosu da yayınlandı.

Mutkili Şehit Celalettin Uyanık’ın mağaraya girmeden önce silah arkadaşı tarafından çekilen videosu da yayınlandı.



12 şehidimizden biri olan Celalettin Uyanık, silah arkadaşının "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin" sorusu üzerine "Arkadaşlar selamünaleyküm. Tüm Türkiye’ye halkına buradan selam gönderiyorum. Olur da bana bir hafta içerisinde bir şey olursa, ben zaten gönüllü olarak burada hastane mağarasına giriyorum. Olur da bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki tüm sözleşmeleri erlere yardımcı olun" şeklinde cevap verdi.