Şehidin silah arkadaşlarından 34 yıllık vefa
11.11.2025 16:20
İHA
Silah arkadaşları 34 yıl hiç aksatmadan, her yıl Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun kabri başında buluşuyor ve onu anıyor.
Şehit Üsteğmen İsmail Aksu 1991 yılında Lice kırsalında kahpe bir kurşunla şehit oldu. Aradan geçen 34 yılda annesinin gözyaşları da şehit annesi olmanın gururu da hiç eksik olmadı. Şehidin ailesi ve silah arkadaşları, takvimler 11 Kasım'ı gösterirken Kars Kapı Şehitliği'nde bir kez daha buluştu.
Karskapı'daki anma programına Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun hem Işıklar Lisesi hem de Harp Okulu'ndan devre arkadaşı olan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, şehidin silah arkadaşları ile ailesi katıldı.
Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun 85 yaşındaki annesi Özer Aksu, 34 yıl önce kendisine "Seni asla yalnız bırakmayacağız ve her daim yanında olacağız" diyen oğlunun arkadaşlarına gözyaşları ile sarıldı.
Emekli albay Hamza Çınar, ömürleri yettiği kadar silah arkadaşlarının kabrini ziyaret edeceklerini ve ailesi ile bir araya geleceklerini belirtti. Duadan sonra kabre karanfil konuldu.