Şehidin silah arkadaşlarından 34 yıllık vefa

Şehit Üsteğmen İsmail Aksu 1991 yılında Lice kırsalında kahpe bir kurşunla şehit oldu. Aradan geçen 34 yılda annesinin gözyaşları da şehit annesi olmanın gururu da hiç eksik olmadı. Şehidin ailesi ve silah arkadaşları, takvimler 11 Kasım'ı gösterirken Kars Kapı Şehitliği'nde bir kez daha buluştu.

Karskapı'daki anma programına Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun hem Işıklar Lisesi hem de Harp Okulu'ndan devre arkadaşı olan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, şehidin silah arkadaşları ile ailesi katıldı.