Şehidin 4 yaşındaki kızının ağlatan isteği

Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayın basarak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar 'da toprağa verildi.

ŞEHİT KIZININ AĞLATAN İSTEĞİ

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve şehit çocuğu yazan kağıdı toplu iğne ile taktı.

Komutanın "Dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.