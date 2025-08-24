Şehir çöplüğündeki yangın ağaçlık alana sıçradı

Balıkesir'de şehir çöplüğünde leyleklerin yüksek gerlim hattına çarpması sonucu başlayan yangın, ağaçlık alna sıçradı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde çıkan , tesis dışındaki arazide bulunan ağaçları kül etti.

Göç zamanı olan leyleklerin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu başladığı öğrenilen yangın ağaçlar ve otların tutuşması kısa sürede büyüdü.

8 itfaiye ekibi ve 4 orman ekibinin müdahale ettiği alevler ile mücadele sürüyor.

