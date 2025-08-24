Şehir çöplüğündeki yangın ağaçlık alana sıçradı

Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde çıkan yangın, tesis dışındaki arazide bulunan ağaçları kül etti.



Göç zamanı olan leyleklerin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu başladığı öğrenilen yangın ağaçlar ve otların tutuşması kısa sürede büyüdü.



8 itfaiye ekibi ve 4 orman ekibinin müdahale ettiği alevler ile mücadele sürüyor.