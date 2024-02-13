Şehir dışından 15 günlüğüne çalışma gelen adamdan acı haber

Bursa'da 15 gün süreliğine çalışmaya gelen inşaat işçisi yeni yapılan metro inşaat alanında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şehir dışından 15 günlüğüne çalışma gelen adamdan acı haber

Merkez Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Eyüp Özer (61) Kırıkkale'den 15 günlüğüne geçici olarak Bursa'ya geldi.

Özer, burada yeni yapılan metro inşaat alanında çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı asansör boşluğuna düştü. Eyüp Özer, kanlar içerisinde kalırken diğer işçiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Şehir dışından 15 günlüğüne çalışma gelen adamdan acı haber - 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Özer'i olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Özer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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