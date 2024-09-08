Şehir eşkıyalarına Focus operasyonu: 8 tutuklama

Diyarbakır'da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, Focus operasyonu ile yakalandı.

Şehir eşkıyalarına Focus operasyonu: 8 tutuklama

'da şehir eşkıyalarına yönelik düzenlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip yapan gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.

İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların da bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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