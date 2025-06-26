Şehir eşkiyalarından Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençlere tehdit

Eşkiyalığa soyunan iki kişi bir süre gençleri izledikten sonra oturdukları bankın yanına geldi.

"SAHİPLERİ VAR BURANIN"

Görüntülerde, "Burada böyle şeyler oynamayın. Sahipleri var buranın." denildiği görüldü.

Satranç oynayan gençlerin yayına üzerinde "Beni yen 100 TL kazan" yazan bir karton vardı.

Zorbalar onu bahane etti.

"TEZGAH BENİM, BU YER BANA AİT"

Tehditkar tavırlarını sürdüren iki şüpheliden biri, "Tezgah benim. Bu yer bana ait." diyerek devam etti.

Zabıtayı aramak isteyen gençlerden biri, "Ara onlar gelirse kavga çıkar. Ben seni uyarıyorum. Git aşağıda oyna." yanıtını alınca, iki genç uzaklaşmak zorunda kaldı.