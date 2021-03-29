Şehir hatları vapurunda yangın

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü önünde bağlı olan vapurda yangın çıktı. Elektrik panosunda başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı 29.03.2021 - 12:19

Şehir hatları vapurunda yangın

İstanbul'da Şehir Hatları Genel Müdürlüğü önündeki iskelede bağlı olan vapurun elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa'daki Şehir Hatları Genel Müdürlüğü önünde bağlı olan vapurun elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle vapurda küçük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan çalışmalar sürüyor.

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