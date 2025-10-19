Şehir merkezinde kurt şaşkınlığı

Kars merkezine inen kurt, vatandaşları şaşırttı.

Yenişehir Mahallesi'nde gece geç saatlerde sokaklarda dolaşan kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aracıyla evine gitmekte olan bir vatandaş, çöp konteynerinin yanındaki kurdu fark etti.

Yiyecek arayan kurdu cep telefonuyla kaydeden vatandaş, bir süre kurdu takip etti.

Daha sonra ise aracıyla kurda yaklaştı.

Bir süre çöpten yiyecek arayan kurt daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.