Şehir merkezine indi, çatıya çıktı: Ekipler harekete geçti

Bir binanın tepesine çıkan tilki ekipleri ve inşaat işçilerini harekete geçirdi.

Şehir merkezine indi, çatıya çıktı: Ekipler harekete geçti

merkez Atatürk Bulvarı eski valilik yanında bulunan ve yapımı devam eden beş katlı bir binanın tepesine çıkan tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile inşaat işçileri çatıda adeta köşe kapmaca oynadı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Tİlki uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak çatıdan indirildi.

Şehir merkezine indi, çatıya çıktı: Ekipler harekete geçti - 1 Adıyaman'da çatıya çıkan tilki ekipleri harekete geçirdi

Tilki ekiplerince doğaya bırakılmak üzere götürüldü.

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