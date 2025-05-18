Şehir merkezine indi, çatıya çıktı: Ekipler harekete geçti

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı eski valilik yanında bulunan ve yapımı devam eden beş katlı bir binanın tepesine çıkan tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile inşaat işçileri çatıda adeta köşe kapmaca oynadı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Tİlki uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak çatıdan indirildi.

