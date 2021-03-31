Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? (Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı?)

Coronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat yasağı kaldırılmıştı. Öte yandan seyahatlerde HES kodu zorunluluğu getirilmişti.





Coronavirüs risk haritasının yenilenmesi ve illerin risk durumlarının değişmesiyle birlikte, risk gruplarına göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Öte yandan, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00- cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.



Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındaki vatandaşlar 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.





Sokağa çıkma yasağı olan günlerde özel araçla şehirler arası seyahat edebilmek için EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat izin almak gerekmektedir.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Şehirler arası seyahat belgesi Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilmektedir.

Başvuru için T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız gerekmektedir.

Açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor. Başvurunuz tamamlandıktan sonra değerlendirme sonucu başvuran vatandaşlara SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

İLLERE GÖRE GÜNCEL CORONA VİRÜS RİSK GRUPLARI



Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1İl)



Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)



Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)



Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak. (58 İl)