Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü HES kodu yolculuk izin belgesi nasıl alınır?

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan bir takım önlemleri duyurmuştu.



Erdoğan 3 Nisan tarihinde 31 şehre araç giriş çıkışlarının yasaklandığını bildirmişti. Daha sonra bu şehirlere seyahat yasağı kademeli olarak kaldırıldı. Şimiye kadar toplamda 16 ilde yasak kaldırılırken Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak dahil toplamda 15 il yolculuk giriş çıkışlarına kapalı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasak ne zaman kalkacak sorusunua ilişkin henüz bu konuda Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kabineyi toplaması bekleniyor. Daha önceki kararlar kabine toplantılarının ardından çıkmıştı. Kabine toplantısının ardından kalan bütün kentlerde ya da bazılarında şehirlerarası seyahat yasağı kalkabilir.



Öte yandan 15 şehirde yasak son oalrak 3 Haziran 2020 gece yarısına kadar uzatılmıştı. Eğer yeni bir uzatma gelmezse bütün şehirlerde bu tarihten itibaren şehirler arası yolculuk yasağı da kalkmış olacak.



Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.



BAKAN KOCA'DAN HES KODU AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahatlaerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ‘’Hayat Eve Sığar’’ uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacak.



İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES KODU NASIL ALINIR?



Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.



SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



Corona virüs önlemleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlık yerine Seyahat İzin Belgesi başvurularını e-Devlet alınabiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

E-DEVLET YOL İZİN BAŞVURU SAYFASI



E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.



Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.



Genelgeye göre, 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.



Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.



65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Seyahat izin belgesi" taleplerini, 21 Mayıs perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.