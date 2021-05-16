Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? (İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge)

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başlıyor.



İçişleri Bakanlığı sürecin ayrıntılarını 81 ile gönderdiği genelge ile belirledi.



Buna göre hafta içi akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise kısıtlama devam edecek. Yasak, cuma akşamları 21.00'de başlayacak pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.



Bu süreçte 65 yaş üstü olup iki doz aşısını yaptıranlar ile 18 yaş altına sokak kısıtlaması yok.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma aracı kullanmasına izin verilmeyecek.



Kafe ve restoranlar 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. Hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verebilecekler.

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?



Şehirlerarası seyahate ilişkin alınan kurallar ise şöyle;



Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde şehirlerarası seyahat yasağı geçerli olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat izin belgesi istenmeyecek sadece rezervasyon yeterli olacak.



Ayrıca, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek.

VİDEO: İŞTE MADDE MADDE KADEMELİ NORMALLEŞME