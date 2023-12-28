Şehirlerarası yolcu otobüslerine denetim

"NEFES DARLIĞIM VAR DİYOR KEMER TAKMIYOR"



Şehirlerarası otobüs şoförü Veysel Bağ, "Sabahki kaza benden sonra olmuştu, ben o sisten geçtim, bu dikkatsizlik değil. İnsanların vurdumduymazlığı. Kaza olduğunda herkes birden aşağı iniyor, otoban üzerinde insanların araçtan inmesi baya sakıncalı bir durum. Kemer takan yolcularımız var, rahatsız olan yolcularımızda var. Adam 'Nefes darlığım var' diyor takmıyor. Biz de biz deprem bölgesinden geldiğimiz için insanlarda ister istemez bir panik atağı oluştu. Yoksa yolcularımızın yüzde doksanı emniyet kemerine karşı duyarlılığı var. Denetimlerden memnunuz." dedi.

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