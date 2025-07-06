Şehit ailelerine acı haber verildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'si şehit oldu. Şehit olan askerlerin ailelerine de acı haberleri ulaştı.

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.



Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti.



Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.



Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.



Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.



Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.



Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.



Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.



Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.



Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.



Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.



Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti.



Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.



Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi.



Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi. NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde Edikli beldesindeki ailesine Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Cengiz Yoldaş ve Vali Yardımcısı Mutlu Elmalı tarafından verildi. Şehidin acı haberini alan annesi Hatice ve babası Durmuş Yaman'ı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Sabiye Yaman ile evli olan Enver Yaman'ın, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Edikli Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman

KANİ OBİ'NİN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE ULAŞTI Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'nun Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Obi’nin annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye acı haberi Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer verdi. Türk bayrağı asılan şehidin evine, yakınları ve komşuları taziye için gelmeye başladı. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesinin Korgan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi

CELALETTİN UYANIK'IN ŞEHADET HABERE AİLESİNE ULAŞTI Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın (24) memleketi Bitlis'in Mutki ilçesindeki babaevine ateş düştü. 4 yıldır görev yapan Şehit Uyanık’ın acı haberi memleketi Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan ailesine Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, baba Cafer Uyanık ve anne Gevi Uyanık’a başsağlığı dileklerinde bulunurken, şehidin evine ise Türk bayrakları asıldı. Acı haberle yıkılan aileyi komutanlar teselli etti. Şehit Uyanık’ın 9 kardeşten en küçüğü olduğu belirtilirken, yakınları evin önünde yas tuttu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık

BİTLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in (23) acı haberi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine ulaştı. Yetkililer, baba Nevzat ve anne Tamcuhan Yeşildemir'e başsağlığı dileklerinde bulunurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir

ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün acı haberi, Sivas'taki ailesinin yanında bulunan eşi Ayşe Üzüm'e ulaştı. Kayserili olan şehidin Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina (9) ve Aysima (8) isimli 3 çocuğu bulunduğu belirlendi. Şehidin kayınpederinin 4 Eylül Mahallesi 17'nci Sokak'ta bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin operasyon bölgesine giderken ailesini Sivas'a gönderdiği ortaya çıktı. Şehidin cenazesinin Kayseri'de Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm

ŞEHİDİN ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in acı haberi İstanbul Sultangazi'deki baba ocağına ulaştı. Haberi duyan yakınları ve komşuları şehidin evinin önüne koşarken, polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapattı. Şehit Ahmet Gültekin'in oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Gültekin'in cenazesinin yarın öğlen namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

MANİSALI ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI Şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın (37) acı haberi, Manisa'daki annesi Misliye Ozan ile İzmir'deki eşi Melahat Mangura'ya verildi. Şehit ailesinin İzmir'deki evinin sokağına ve Manisa'daki annesinin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Evlerin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura