Şehit ailesini dolandırdılar: 11 şüpheli gözaltında

Edirne'de bir şehit ailesini telefonla arayarak dolandıran şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, şehit ailesini 846 bin lira dolandırdı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir." dedi.