Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Yaralılardan 25 yaşındaki uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu. Acı haber Elazığlı askerin baba evine ulaştı.
20 gün önce baba olan şehit askerin naaşı düzenlenen törenin ardından Elazığ'a uğurlandı.
Şehit uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı bugün memleketinde defnedilecek.
Öte yandan çatışmada yaralanan diğer iki askerin tedavisi de sürüyor. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.