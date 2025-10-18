Şehit asker memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Eyüp Güner’in cenazesi, havaalanındaki karşılama törenin ardından Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne getirildi.

Şehit asker memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı

Güner için burada tören düzenlendi. Törene, Valisi Kemal Çeber, 5'inci Zırhlı tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Törende şehidin babası Settar Güner ve kardeşi Cabbar Güner ayakta durmakta güçlük çekti.

Kılınan namazının ardından bekar olduğu öğrenilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

