Şehit askerler için okullarda saygı duruşu yapılacak

Mlli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 asker için yarın eğitim-öğretim yılının açılışında okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Şehit askerler için okullarda saygı duruşu yapılacak

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saatlerinde ilimizin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında olan kahraman askerlerimizin şehadet haberini teessürle öğrendim. Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024- 2025 Eğitim- Öğretim Yılı’nın ilk günü olan 9 Eylül 2024 tarihinde, bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Öne Çıkan Video

Kentsel dönüşümde mağduriyet riski

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü

Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü

Yaz tatili sona erdi: 43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu

Yaz tatili sona erdi: 43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2024

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Çorum'da sağanak yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı

Çorum'da sağanak yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...