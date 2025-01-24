Şehit astsubay Akıncı, son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı, Ankara'da toprağa verildi.
Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralandı. Akıncı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şehit Ufuk Akıncı'nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenden sonra Ankara'ya getirildi.
Şehidin cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazından sonra Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, Akıncı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.
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