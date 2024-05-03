Şehit astsubay başçavuş son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da geçen yıl yaşanan kavgaya müdahale ederken atılan taşla başından yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 10 ay sonra şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın naaşı, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Şehit astsubay başçavuş son yolculuğuna uğurlandı

'da, 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün olan Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın (45) cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Yaşar'ın naaşı, Akbez Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından töreni için Halil İbrahim Camii'ne götürüldü.

Şehit astsubay başçavuş son yolculuğuna uğurlandı - 1

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sertoğullarından'ın kıldırdığı namazının ardından şehidin naaşı, Hassa Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit astsubay başçavuş son yolculuğuna uğurlandı - 2

törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Can Atak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit astsubay başçavuş son yolculuğuna uğurlandı - 3


Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştu.

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