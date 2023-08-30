Şehit Astsubay Çalgay, Çorum'da toprağa verildi

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu.

Evli ve 1 çocuk babası şehit Çalgay'ın cenazesi, uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi. Aslen Tokatlı olan şehit Çalgay'ın cenazesi, eşinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı.

