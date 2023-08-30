Şehit Astsubay Çalgay, Çorum'da toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, eşinin isteğiyle Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Çalgay, Çorum'da toprağa verildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

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Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu.

Evli ve 1 çocuk babası şehit Çalgay'ın cenazesi, uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi. Aslen Tokatlı olan şehit Çalgay'ın cenazesi, eşinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı.

Şehit Astsubay Çalgay, Çorum'da toprağa verildi - 1

Buğra Çalgay’ın cenazesi, daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camisi'ne götürüldü.

Cenazeye Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

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