Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi

"Benim vasiyetim, eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca..."



Kuzey Irak'ta şehit olan Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın bu vasiyeti tüm Türkiye'de geniş yankı bulmuştu.

Birçok sanatçı ve hayırsever LÖSEV'e bağışta bulundu. LÖSEV sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Paylaşımda şehit Ataş ile lösemili minik bir kız çocuğunun fotoğrafına yer verilerek "Sizi birlikte yaşatacağız" denildi.



Açıklamada, "Şehidimizin vasiyetini yerine getirdik ve lösemi hastası 1,5 yaşındaki Ayşe'nin tedavisine başladık'' ifadesi kullanıldı.



Minik Ayşe'nin tüm tedavi masraflarının yanısıra eğitim ve yaşam ihtiyaçları da LÖSEV tarafından karşılanacak.



Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, 1 Ekim'de teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.