Şehit astsubaya acı veda

Atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit astsubaya acı veda

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Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu dün şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, memleketi 'te toprağa verildi.

Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi.

Şehit astsubaya acı veda - 1

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye, eşi Hatice ve çocukları Hüseyin Efe (16), Mete (12), Melih (5) ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz, şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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