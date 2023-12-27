Şehit baba oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) şehit düştü.
Şehit Aslan pazar günü Elazığ’da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Hacı Fethi Caminde taziyeleri kabul eden baba Aslan, oğlu ile arasında geçen son konuşmayı anlattı.
"BENİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI"
Baba Mehmet Aslan, ''Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. Saat 14.00 civarında konuştuk. Beni görüntülü aradı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda, ‘Bugün burada yağmur ve sis var’ dedi. Konuşuyorduk ama telefon tam çekmiyordu." dedi.
"YAĞIŞLAR KESİLİRSE BENİ İZNE GÖNDERECEKLER"
Oğlunun izne gelmek istediğini söyleyen Baba Aslan, "Üç gündür hava açmadı' dedi. İzne gelmek istiyordu, gelemedi. Sabırlı ol, inşallah gelirsin dedim. 'Yağışlar kesilir, yollar düzelirse bana söz vermişler beni izne gönderecekler' dedi. Temelli izne geldi, gurur duyuyorum.”dedi.
KUZEY IRAK ŞEHİTLERİNE VEDA
Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker dün memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı. Afyonkarahisar, Denizli, Gümüşhane, Malatya, Sinop ve Tokat'ta şehit cenazeleri vardı.
Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca 23 yaşındaydı. Ailenin 7 çocuğundan biriydi. Şehit asker için Tokat'ın Almus ilçesinde tören yapıldı.
Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'ye getirildi. Şehit Yazıcı için Şiran ilçe merkezindeki pazar yerinde tören düzenledi.
Törende, şehidin 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, şehidin annesi Miyase Yazıcı ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu.
"KIZIM SENSİZ BÜYÜYECEK"
Cenazede Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak gözyaşı döküp, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun." diyerek ağıt yaktı. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi, memleketi Sinop'a getirildi. Baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu törende güçlükle ayakta durabildi.
Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenildi.
Şehit Erenoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak’ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.
Şehit Mehmet Serinkan evli ve iki çocuk babasıydı. Şehit asker için Denizli'nin Tavas ilçesinde cenaze namazı kılındı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
"Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" feryatlarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden olan şehit eşi Çilem Serinkan ile aile yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti.
Şehit Teğmen Ramazan Günay için memleketi Afyonkarahisar'da tören yapıldı.
Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber