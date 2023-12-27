Şehit baba oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu

"KIZIM SENSİZ BÜYÜYECEK"



Cenazede Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak gözyaşı döküp, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun." diyerek ağıt yaktı. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi, memleketi Sinop'a getirildi. Baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu törende güçlükle ayakta durabildi.



Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenildi.



Şehit Erenoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi.



Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak’ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.



Şehit Mehmet Serinkan evli ve iki çocuk babasıydı. Şehit asker için Denizli'nin Tavas ilçesinde cenaze namazı kılındı.

